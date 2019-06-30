Всидіти на двох стільцях: архієпископ МП зробив кілька суперечливих заяв
Архієпископ Боярський РПЦ в Україні Феодосій в інтерв’ю проросійському ресурсу «Вести: Украина» заявив, що лише УПЦ МП здатна об’єднати і примирити український народ. Але при цьому діяльність його церкви в Україні виглядає зовсім по-іншому.
Про це йдеться в допису у Facebook «Духовний Фронт України».
Як зазначається, вікарій Київської митрополії МП в Україні зробив низку голослівних заяв, які більше схожі на оксюморони, і викликають купу запитань у свідомих українців. Нижче наведемо ці заяви архієпископа і відповідні запитання до них.
А. Ф.: «Каноническая Украинская Православная Церковь в ряду всех конфессий страны имеет наибольший потенциал для национального объединения и гражданского примирения».
Запитання: Що ж не давало «канонічєской Церкві» за 5 років об’єднати і примирити Український народ?
А. Ф. : «канонічєская УПЦ» є «единственный общественный институт в стране, который полностью сохранил свою структуру и до сих пор простирается от Чернигова до Симферополя и от Ужгорода до Донецка»
Запитання: Чому ж саме цей «единственный общественный институт» не гонять і не переслідують на окупованих територіях і в анексованому Криму?
А. Ф.: «Она не делит своих верующих на правильных и неправильных, на «ватников» и «бандеровцев»»
Запитання: Чому «она» 25 років ділила українців на «канонічєскіх» і «неканонічєскіх», «православних» і «розкольніков»?
А. Ф.: «Украинская Православная Церковь одновременно и глубоко патриотична…»
Запитання: В чому проявляється цей «глубокий патриотизм» цієї структури? У благословенні сепаратистів і нещодавньому хизуванню її священиків з російським прапором в анексованому Криму?
А. Ф.: «и, в то же время, честна перед собой и обществом»
Запитання: Чому «честная перед собой и обществом УПЦ МП» досі не визнала анексію Криму, військову агресію Росії і окупацію Донбасу?
Источник: sprotyv.info