Всидіти на двох стільцях: архієпископ МП зробив кілька суперечливих заяв

Архієпископ Боярський РПЦ в Україні Феодосій в інтерв’ю проросійському ресурсу «Вести: Украина» заявив, що лише УПЦ МП здатна об’єднати і примирити український народ. Але при цьому діяльність його церкви в Україні виглядає зовсім по-іншому.

Про це йдеться в допису у Facebook «Духовний Фронт України».

Як зазначається, вікарій Київської митрополії МП в Україні зробив низку голослівних заяв, які більше схожі на оксюморони, і викликають купу запитань у свідомих українців. Нижче наведемо ці заяви архієпископа і відповідні запитання до них.

А. Ф.: «Каноническая Украинская Православная Церковь в ряду всех конфессий страны имеет наибольший потенциал для национального объединения и гражданского примирения».

Запитання: Що ж не давало «канонічєской Церкві» за 5 років об’єднати і примирити Український народ?

А. Ф. : «канонічєская УПЦ» є «единственный общественный институт в стране, который полностью сохранил свою структуру и до сих пор простирается от Чернигова до Симферополя и от Ужгорода до Донецка»

Запитання: Чому ж саме цей «единственный общественный институт» не гонять і не переслідують на окупованих територіях і в анексованому Криму?

А. Ф.: «Она не делит своих верующих на правильных и неправильных, на «ватников» и «бандеровцев»»

Запитання: Чому «она» 25 років ділила українців на «канонічєскіх» і «неканонічєскіх», «православних» і «розкольніков»?

А. Ф.: «Украинская Православная Церковь одновременно и глубоко патриотична…»

Запитання: В чому проявляється цей «глубокий патриотизм» цієї структури? У благословенні сепаратистів і нещодавньому хизуванню її священиків з російським прапором в анексованому Криму?

А. Ф.: «и, в то же время, честна перед собой и обществом»

Запитання: Чому «честная перед собой и обществом УПЦ МП» досі не визнала анексію Криму, військову агресію Росії і окупацію Донбасу?

Источник: sprotyv.info

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