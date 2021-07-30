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Вслед за Киевом в одесском супермаркете в почтомате сработало взрывное устройство

Вслед за Киевом в одесском супермаркете в почтомате сработало взрывное устройство

В Лузановке сдетонировало взрывное устройство, что подозрительно напоминает аналогичный инцидент в Киеве

В Одессе произошел взрыв в почтомате, расположенном в супермаркете "АТБ" на Николаевской дороге, сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

Отмечается, что утром 29 июля в правоохранительные органы обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции вместе с сотрудниками управления взрывотехнической службы областной полиции.

В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, состоявшее из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастны. Открыто производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее киевская полиция сообщила об аналогичном взрыве в почтомате в торговом центре в Оболонском районе Киева, произошедшем в этот же день, 29 июля.

Источник: delo.ua

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