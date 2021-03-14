Вслед за Twitter в РФ хотят замедлить или отключить работу Facebook

После принудительного замедления работы Twitter точно такие же меры российские власти могут применить и к Facebook, сообщает издание «Политсовет».

О том, что именно Facebook находится следующим в списке на замедление, заявил депутат госдумы Горелкин, известный своими инициативами по ограничению интернета . Заявление депутата приводит «Интерфакс».

Горелкин также заявил, что принудительное замедление работы Twitter на РФ якобы связано с некими аккаунтами наркомафии.

«Facebook хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора. Twitter не удаляет вообще ничего, и здесь речь не только о каких-то политических историях, но в первую очередь об аккаунтах, связанных с наркомафией, с суицидом, но переговоров с представителями этого ресурса никаких нет и непонятно, чем в этих вопросах руководствуется Twitter», — сказал он.

О замедлении работы Twitter в среду сообщил Роскомнадзор.

Кроме этого, в РФ грозят заблокировать YouTube: стала известна причина

Глава комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн убежден, что действия YouTube по маркировке как «оскорбительного» фильма «Крым. Путь на Родину» подпадают под действие нового российского закона о запрете интернет-цензуры, предусматривающего возможность блокировки ресурса-нарушителя, пишет «Крым.Реалии».

«Я полагаю, что эта ситуация является основанием для проведения соответствующей проверки, прокурорской, и в моем видении как одного из авторов этого закона, вот такой подход является демонстрацией этой самой интернет-цензуры», – сказал Хинштейн в интервью телеканалу «Россия-24» в пятницу.

Закон о запрете интернет-цензуры подписан президентом России 30 декабря 2020 года. Согласно ему, Роскомнадзор может блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории России. Отдельно этот закон предусматривает, что блокировка может последовать за «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации».

12 марта YouTube начал маркировать документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемое или оскорбительное» видео.

«Крым. Путь на Родину» – российский пропагандистский фильм 2015 года прокремлевского журналиста Андрея Кондрашова, повествующий о событиях февраля-марта 2014 года в Крыму.

В фильме было представлено большое интервью с президентом России Владимиром Путиным, который рассказал, как он в феврале-марте 2014 года лично отдавал распоряжения российским военным, захватившим Крымский полуостров под свой контроль. Кроме того, в фильме были раскрыты подробности операции российских спецслужб по эвакуации с территории Украины президента-беглеца Виктора Януковича.

Источник: sprotyv.info, internetua.com

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