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«Всім, хто брав гуманітарку, доведеться голосувати» - окупанти змушують населення брати участь в "референдумах"

«Всім, хто брав гуманітарку, доведеться голосувати» - окупанти змушують населення брати участь в референдумах

Окупанти готують організаційні заходи та намагаються створити хоча б видимість легітимності оголошених референдумів на тимчасово зайнятих територіях.

В окупованому Маріуполі планується проводити референдум так званими «комісіями» до складу яких входитимуть місцеві колаборанти, представники окупаційних адміністрацій і військові зс рф. Вони здійснюватимуть обходи будинків згідно зі складеними списками бажаючих отримати «гуманітарну допомогу». Місцевих мешканців переконують, що «назад дороги немає» і всім, хто брав «гуманітарку», доведеться голосувати.

В Маріуполі «штаб підготовки до референдуму» розгорнуто в одному з торговельних центрів. Його дії повністю координуються представниками партії «єдина росія».

Загалом, щоб уникнути ураження артилерією українських Сил оборони, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розміщуються в приміщеннях з великим зосередженням цивільного населення.

Задля ідеолого-пропагандистської обробки населення окупанти організовують низку заходів «військово-патріотичного виховання». Головна цільова аудиторія – місцева молодь, яка в більшості не виявляє інтересу до російської ідеології.

У місті Гола Пристань Скадовського району Херсонщини пройшов «молодіжний форум» під лозунгом «ми разом із росією». Для участі в ньому залучено учнів середніх та старших класів. В Маріуполі планує відкрити своє відділення всеросійська громадська організація ветеранів «бойове братство». ГО «ветерани десантно-штурмових підрозділів республіки башкортостан» звернулась до гауляйтера міста костянтина іващенка із проханням виділити приміщення для військово-патріотичного клубу «юний десантник – ратник» та дитячої навчально-тренувальної бази.

Джерело: gur.gov.ua

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