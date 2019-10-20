Вспышка ботулизма в Киевской области: зафиксирован первый смертельный случай

В Киевской области зафиксировано три случая заболевания людей ботулизмом. Один из таких случаев закончился трагедией.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госпотребслужбы в Киевской области.

Во время санитарных и эпидемических экспертиз специалисты установили, что случай с летальным исходом произошел после того, как больной употребил вяленую рыбу.

"Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина", - говорится в сообщении

В ведомстве еще раз призвали потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также следует соблюдать требования по приготовлению и хранению сырья и блюд из мяса, рыбы и т.д. в домашних условиях.

Источник: prm.ua

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