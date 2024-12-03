Встановлюються причини пожежі у Харкові, на якій загинув чоловік та зазнали травм діти

2 грудня о 20:05 у житловій п’ятиповерхівці на вулиці Петра Григоренка у Слобідському районі Харкова сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Дев’ятеро людей зазнали травм, зокрема троє дітей.

Фото ліквідації пожежі показали в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували дев’ятьох людей, з них двоє дітей віком сім та 11 років.

Рятувальні роботи проводились за допомогою пожежної автодрабини та колінчатих підіймачів. Одну людину евакуювали.

«Наслідком пожежі стала загибель 36-річного чоловіка та травмування дев’ятьох людей, зокрема трьох дітей. Наразі постраждалі перебувають в лікувальних закладах», – йдеться в повідомленні

Площа пожежі склала 50 кв. м. О 22:55 її вдалось ліквідувати.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости