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Вставание с колен: Роскосмос отказывается от еще одного проекта

Вставание с колен: Роскосмос отказывается от еще одного проекта

«Роскосмос» приостановил разработку ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» — ее РФ планировала использовать для полета на Луну. Об этом заявил глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов, сообщает российское информационное агентство «Интерфакс».

Отложить на неопределенный срок создание ракеты, которая, как ожидалось, к 2030 году сможет вывести на полярную окололунную орбиту корабль массой 20 тонн, рекомендовал Совет по космосу Российской академии наук.

Решение было принято по итогам доклада главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО «НПО Лавочкина» Ивана Москатиньева.

Создание первых модулей в рамках российской лунной программы началось весной 2020 года. Тогда же Рогозин опубликовал в твиттере фотографии конструкций будущей ракеты. Начало летно-конструкторских испытаний было назначено на 2028 год.

Ситуация с ракетой «достаточно сложная», признал в среду Баранов. По его словам, возможна коррекция ее облика, но сейчас этот вопрос пока до конца не решен, поэтому разработка поставлена на паузу.

«Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года», — сказал Баранов.

Источник: sprotyv.info

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