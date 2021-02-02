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Вставание с колен: в РФ военное судно превращается в очередной “корабль призрак”
Если вы думаете, что это очередной большой десантный корабль, приписанный к “сирийскому экспрессу”, то вы ошибаетесь.
Это — большой десантный корабль проекта 1174 «Александр Николаев», который был выведен из состава ВМФ в 2006 году. С 2015 находится в Фокино у пирса 100-й бригады десантных кораблей в бухте Абрек залива Стрелок для последующей утилизации.
Но намедни его ветром унесло от пирса и теперь неуправляемый БДК полного водоизмещения 14 тыс тонн путешествует по бухтам и заливам Японского моря.
Ядерная держава…
Источник: sprotyv.info
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