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Встречайте «новодедов»: родственники ликвидированных оккупантов примут участие в шествии «Бессмертного полка»
Во временно оккупированном российской федерации украинском городе Севастополь родственники ликвидированных рашистов примут участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом говорится в сообщении автора Telegram-канала «Протестная россия».
«Дна нет! Встречайте «новодедов»! Родственники российских захватчиков, уничтоженных на материковой части Украины, примут участие в шествии «Бессмертного полка» в оккупированном Севастополе, и понесут на палках портреты убитых рашистов. До абсурда! Интересно, а «можем повторить» кричать будут?», — написал автор Telegram-канала.
Источник: sprotyv.info
Темы: война, пропаганда, россия, Украина