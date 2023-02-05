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Вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС

Вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС

Он касается, в частности, бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута (https://p.dw.com/p/4N73e?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe). Лимит цен на них, введенный Евросоюзом и странами G7, также вступил в силу. Болгария и Хорватия до конца 2023 года могут покупать газойль, Чехия - дизельное топливо.

С 5 февраля также действует потолок цен на нефтепродукты из РФ, поставляемых морем в третьи страны. Он установлен на уровне в 45 долларов за баррель - на нефтепродукты, торгуемые со скидкой к сырой нефти (например, мазут) и 100 долларов за баррель - для нефтепродуктов высокой переработки (таких, как бензин и дизтопливо).

Евросоюз продолжает ограничивать России источники финансирования, которые Кремль может использовать для ведения агрессивной войны против Украины. В декабре Совет ЕС установил предельную цену на сырую нефть на уровне в 60 долларов за баррель. По подсчетам экспертов, эти ограничения обходятся России в 160 млн евро ежедневно.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/23935

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