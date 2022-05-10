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ВСУ ликвидировали чемпиона танкового биатлона рф
5-6 мая в российских пабликах VK стали появляться некрологи про младшего сержанта Басанова Бато Валерьевича, 1996 г.р, г. Улан-Удэ, пишет «InformNapalm».
(Так вот ты какой, потомок Батыя!)
Примечательно, что в 2021 году он был в составе экипажа танка, который стал «Чемпионом танкового биатлона» в россии. Но уже 14 марта 2022 «чемпион» сгорел в своем танке.
Панихида прошла только 6 мая, то есть почти два месяца смерть чемпиона скрывали, наверное, чтобы не деморализовать других танкистов вс рф. Или просто долго собирали его ДНК в баночку. Но в канун 9 мая все таки решили сделать подарок родным вместе с «орденом мужества».
Источник: sprotyv.info