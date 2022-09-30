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ВСУ окружили россиян в Лимане, – ISW

ВСУ окружили россиян в Лимане, – ISW

▪️Наши прорвали (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-29) оборону рф под Ставками и перерезали дорогу Торске-Дробышево – последний путь снабжения и отхода врага к западу от Лимана.

▪️ВСУ также отрезали доступ рф к дороге Сватово-Лиман – основной линии связи, поддерживающей ее группировку в самом Лимане.

Котел захлопнулся. Ждем сочных деталей от наших героев

Джерело: https://t.me/truexanewsua/61499

Новости портала «Весь Харьков»

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