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ВСУ отбивает Херсон. Статья Washington Post о "вероятном провале Украины"

ВСУ отбивает Херсон. Статья Washington Post о вероятном провале Украины

Получил множество просьб прокомментировать недавнюю статью Washington Post.

Итак:

● Надежда на возвращение украинских территорий угасает из-за огневой мощи России

● Проблема на поле боя в том, что в Украине заканчиваются боеприпасы.

● Новые обещанные западные системы поступают, но слишком медленно и в недостаточном количестве.

● Россияне адаптировали свою тактику, что позволяет им в полной мере использовать свою огневую мощь. Оставаясь на расстоянии от украинских позиций, они неустанно наносят им удары, а затем захватывают территорию, когда украинцы вынуждены отступить.

Читаем между строк. Данная статья - это так называемая "подготовка соломки".

1) Перевес в огневой мощи на стороне РФ - фиксация проблемы.

2) У Украины заканчиваются боеприпасы - фиксация "обратной стороны" проблемы.

3) Западное вооружение поступает медленно - фиксация проблемы с логистикой.

4) Западного вооружения недостаточно - акцент на численном показателе вооружения

5) Адаптация стратегии РФ - намек на необходимость быстрого решения вышеозначенных проблем.

6) Россияне стреляют "с большого расстояния" - фиксация на необходимости дальнего вооружения

7) Россияне "захватывают территории" - это гиперболизация проблемы.

Перед нами одна из классических статей, которая пишется для того, чтобы в дальнейшем усилить поставки дальнего вооружения.

Насчёт "украинцы сдают территории" - такая проблема существует на очень ограниченных участках фронта. Я напомню, что Северодонецк, которому предвещали падение ещё 3 недели назад, до сих пор не контролируется Кремлем.

Более того, мы видим достаточно успешные проявления контрнаступления Украины на херсонском направлении. Причем россияне перетягивают силы из Херсона на "ключевые" точки, что обеспечивает довольно шаткое положение РФ в стратегической перспективе.

Статья Washington Post позволяет идентифицировать внутреннюю позицию Белого Дома - Вашингтон осознает проблему медленных поставок вооружения, поэтому, заявляя о том, что "Украина не потеряет ни миллиметра территории", разрабатывает проекты усиленных поставок, которые необходимо адаптировать под запросы граждан, волнующихся из-за повышенной цены на нефть и увеличивающейся инфляции. Им же нужно объяснить затраты...

Обращаем внимание на беларуское направление - там Лукашенко начинает вилять с "Западной Украиной". То ли намекает, что его принуждают ввести войска, то ли делает вид, что исполняет приказ Кремля за 1,5 млрд компенсации...

В поставках вооружения есть несколько проблемных составных частей:

1) Обучение - нужно в сжатые сроки обучить достаточное количество украинских солдат - они схватывают информацию быстро, однако точек обучения для достаточного количества профессиональных кадров для эффективного сопротивления на Юго-Восточной дуге не так уж и много. Из этого следует, что крупные поставки не имеют смысла, пока не будут подготовлены основа личного состава и "запас" на случай, если первые будут, например, ранены. Так что вооружение поступает параллельно численности обученных кадров, которые в дальнейшем смогут в экстренном режиме пользоваться технологией

2) Военно-промышленный комплекс долгое время был законсервирован. Для того, чтобы он начал работать в полную силу, необходимо несколько циклов производства - тогда конвейер военной помощи будет полностью запущен: в таком случае и себестоимость самого вооружения, и темп его производства будут значительно увеличены.

А вот в России намечается достаточно интересный сдвиг - поступают сообщения о необходимости постепенного снижения уровня эскалации обстановки в самом обществе.

В сущности, нужно сбивать милитаризационный фон, но так, чтобы сторонники войны ничего не поняли, а ее противники - не смогли занять консолидированную позицию. Это, вероятно, связано с осознанием, что "все цели" (которые так и не были озвучены) не будут реализованы.

А если "провал" ощутит "глубинный имперец", то в дерьмоядерном чемоданчике окажется сам "кормчий", и, как это любили в ещё свободном Петербурге, "тело пустят по Неве"

Источник: https://t.me/cynic2020/7195

Новости портала «Весь Харьков»

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