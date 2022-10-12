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ВСУ поблагодарили лидеров G7 за общее заявление в поддержку Украины

ВСУ поблагодарили лидеров G7 за общее заявление в поддержку Украины

● «Мы решительно осуждаем ракетные удары по гражданской инфраструктуре и городам по всей Украине, которые привели к гибели мирных жителей. Мы привлечем к ответственности путина и виновных».

● «Никогда не признаем незаконную аннексию или фиктивные референдумы, которые россия использует для ее оправдания».

● «Требуем от России прекратить все военные действия и немедленно вывести все свои войска и военную технику из Украины».

● «Любое применение россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия».

● «Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина, народ которой гибнет, эвакуируется и терпит зверства в результате российской агрессии».

Лидеры стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заверили Украину в поддержке и санкциях против рф.

#G7 #Украина #поддержка

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4253

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