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ВСУ продвигаются на восточной стороне Оскола — вокруг Купянска — ISW

ВСУ продвигаются на восточной стороне Оскола — вокруг Купянска — ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска продолжают освобождать территорию Харьковской области в районе Купянска.

«30 сентября украинские войска продолжали постепенное продвижение вокруг Купянска на восточном берегу реки Оскол. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска обстреляли Петропавловку (в семи километрах восточнее Купянска), что может свидетельствовать о том, что украинские силы действуют на этой территории», — сообщили в сводке ISW.

Генштаб ВСУ о продвижениях как в этом, так и в других районах Харьковской области не сообщал ни в вечерней, ни в утренней сводках. В сообщении по состоянию на 6:00 1 октября командование ВСУ проинформировало только о продолжающихся вражеских обстрелах.

«Противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно: на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка», — перечислили в Генштабе.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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