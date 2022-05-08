ВСУ ударили по железнодорожному узлу в Ясиноватой: оккупантов ожидают проблемы с логистикой
В субботу, 7 мая, украинские военные нанесли удар по Ясиноватскому железнодорожному узлу, расположенному в оккупированной части Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, передает «ДС».
«У оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов увеличится», — написал он.
До 2014 года станция Донецкой железной дороги в Ясиноватой была крупнейшей железнодорожной станцией и железнодорожным узлом в Донецкой области. После оккупации боевиками железнодорожная инфраструктура станции была значительно повреждена, грузовое и пассажирское сообщение через станцию были прекращены. В 2015 году боевики открыли пассажирское сообщение до станции Луганск.
Источник: sprotyv.info