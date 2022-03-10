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ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов «Искандер-М» в Черниговской области (фото)
Дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов расстреливал мирное население.
В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом днем 10 марта сообщили в пресс-центре оперативного командования «Север».
«На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования «Север» уничтожило дивизион «Искандер-М», которые обстреливали мирное население!», — сообщили в ведомстве.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова
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