ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов «Искандер-М» в Черниговской области (фото)

Дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов расстреливал мирное население.

В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом днем 10 марта сообщили в пресс-центре оперативного командования «Север».

«На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования «Север» уничтожило дивизион «Искандер-М», которые обстреливали мирное население!», — сообщили в ведомстве.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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