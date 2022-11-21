Вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України - Залужний

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний:

Дорогі бойові друзі!

Вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації.

Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ – легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника.

Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів.

Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас!

Слава ДШВ!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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