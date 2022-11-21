Вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України - Залужний
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний:
Дорогі бойові друзі!
Вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації.
Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ – легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника.
Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів.
Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас!
Слава ДШВ!
Слава Україні!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua