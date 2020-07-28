Второе самоубийство на улице Культуры: мужчина выпрыгнул с 22 этажа

Около двух часов с улицы Культуры поступил вызов в экстренную службу – сообщалось о самоубийстве. Неизвестный мужчину выпрыгнул вниз и попал прямо на крышу одного из припаркованных автомобилей. Жители дома говорят, сразу даже не поняли, что именно произошло.

Максим, житель дома:

Та слышали, в принципе, все одно и тоже. Скорее всего, это был сильный грохот, в принципе никто внимания не обратил, потому что у нас тут стройка идет. И вот этот шум мы уже привыкли, никто даже внимания не обратил.

Жители говорят, что мужчина, который покончил с собой, скорее всего, не местный. Однако, предполагают, что он просто воспользовался случаем, выбрав для последнего шага окно на одном из верхних этажей - на двадцать втором. Ведь попасть в дом не слишком трудно.

Жительница дома:

Ну не знаю вообще. Я этого мужчину не знала вообще, так что. Нет не в курсе, вообще не в курсе.

Максим, житель дома:

Потому что у нас тут походили, посмотрели в принципе достаточно, где можно зайти, просто у нас не на каждый этаж можно зайти. Вы поняли. Закрываются этажи определенные и, конечно же, мне кажется, что он нашел там, где можно пройти. Потому что не на каждый этаж можно зайти.

Более того, люди еще не оправились от прошлого аналогичного случая, когда месяц назад из соседней многоэтажки бросилась вниз женщина с младенцем. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и, в первую очередь, выясняют личность погибшего мужчины. На вид ему от тридцати пяти до сорока пяти. Был одет в джинсовые шорты и светлую футболку.

Агентство Телевидения Новости