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Второй день подряд: харьковская парковка для оленей не пустует

Второй день подряд: харьковская парковка для оленей не пустует

Возле Сумского рынка 9 февраля припаркованный в неположенном месте автомобиль в который раз заблокировал движение трамваев. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале.

"Что-то модно, что-то выходит из моды... Ну а что-то вечно!"- отмечается в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла всего день назад - 8 февраля. Владелец легкового автомобиля оставил свое транспортное средство на дороге, из-за чего не смогли проехать трамваи.

Напомним, подобные ситуации около Сумского рынка происходят регулярно, несмотря на поставленный знак "Парковка для оленей": схематическое изображение на синем фоне оленя, высунувшего голову из своего авто с подписью "Место для парковки оленей".

Знак "Парковка для оленей" горсовет установил у рынка в середине декабря 2020 года.

"Все вы узнали это место возле Сумского рынка, там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского. Вообще, неправильная парковка – это бич для Харькова", - написал тогда в соцсетях секретарь городского совета Игорь Терехов.

Он также добавил, что как только позволит погода, на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей появится еще и трафарет с указанием, где именно доморощенные "олени" должны парковаться.

По словам тогдашнего директора рынка Андрея Кудинова, что после установки знака "Парковка для оленей" ситуация у Сумского рынка все же улучшилась, и нарушителей парковки стало меньше.

Второй день подряд: харьковская парковка для оленей не пустует

Источник: sq.com.ua

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Темы: дтп, харьков

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