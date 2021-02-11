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"Второй день подряд" В Харьковском апелляционном суде сегодня снова "минирование"

Второй день подряд В Харьковском апелляционном суде сегодня снова минирование

Сегодня утром движение транспорта возле апелляционного суда на площади Героев Небесной Сотни перекрыто. Перед зданием стоят полицейские машины и авто аварийно-спасательной службы. Сотрудники и посетители суда ждут на улице. За полчаса до начала слушания приехала и Наталья, однако внутрь охрана не пускает.

Наталья

Заранее я приехала, у меня на 11-40 заседание и пока еще ничего не знаю. Я вот спросила у людей, сказали - заминировано, пока ждать

Второй день подряд поступают сообщения о том, что в помещении апелляционного суда может быть заложена взрывчатка. И это уже третий раз за февраль. На время проверки здания взрывотехниками, судебные слушания, которые были назначены, перенесли.

В частности, два резонансных дела - апелляционные жалобы по изменению меры пресечения двум подозреваемым по делу о пожаре в Харьковском пансионате для пожилых, и апелляция на содержание под стражей Дмитрия Габышева, который совершил смертельное ДТП на Окружной, в котором погибли отец с дочкой.

Александр Котенок, командир первого подразделения охраны Харьковского апелляционного суда

О 10-20 надійшло повідомлення від працівників патрульної поліції, що судова установа замінована. Було проведено евакуацію. На даний момент вибухотехніки обстежують будівлю суду. Всі спокійно вийшли і залишили приміщення судової установи

Уже в половине первого, после проверки информации о заминировании суд возобновил свою работу. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ специалисты снова не нашли. Почти в это время правоохранители искали заложенную взрывчатку на улице Шевченко - в сервисном центре МВД. Всего в ходе проверки зданий правоохранители обследовали более 18 000 кв. метров помещений и прилегающую территорию. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.


Агентство Телевидения Новости

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