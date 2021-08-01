Втрати окупантів в зоні ООС: з’явились сумарні дані за липень

Російські окупанти в зоні проведення операції Об’єднаних сил продовжують нести втрати. Про сумарні втрати окупантів за липень йдеться у повідомленні офіцера ЗСУ під ніком «Сергей Нещадим».

«Втрати орків з 01.07.2021 по 30.07.2021 склали 64 особи: безповоротні (200-ті) — 25 (25 небойові), санітарні (300-ті) — 39 (39 небойові)», — написав автор повідомлення.

Слід зазначити, що, за повідомленням офіцера ЗСУ, в період з 1 червня по 30 червня 2021 року втрати російсько-окупаційних військ склали 77 осіб.

Як повідомляла група ІС, протягом минулої доби, 30 липня, в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил не було.

Источник: sprotyv.info

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