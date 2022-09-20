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Втрати російських окупантів за тиждень
За тиждень російські загарбники втратили 1 350 вояків і недорахувалися сім літаків. Яких ще втрат зазнав ворог
Центр стратегічних комунікацій підрахував, скільки і чого було «демілітаризовано» з 12 по 18 вересня:
● Особовий склад – 1350 осіб.
● Автомобільна та спецтехніка – 120 од.
● Бойові броньовані машини – 68 од.
● Танки – 37 од.
● Артилерійські системи – 34 од.
● БПЛА ОТР – 16 од.
● Літаки – 7 од.
● Крилаті ракети – 5 од.
● Гелікоптери – 4 од.
● Засоби ППО – 3 од.
● Реактивні системи залпового вогню – 1 од.
Далі – більше, слава ЗСУ!
Джерело: https://t.me/spravdi/17480