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Втрати російських окупантів за тиждень

Втрати російських окупантів за тиждень

За тиждень російські загарбники втратили 1 350 вояків і недорахувалися сім літаків. Яких ще втрат зазнав ворог

Центр стратегічних комунікацій підрахував, скільки і чого було «демілітаризовано» з 12 по 18 вересня:

● Особовий склад – 1350 осіб.

● Автомобільна та спецтехніка – 120 од.

● Бойові броньовані машини – 68 од.

● Танки – 37 од.

● Артилерійські системи – 34 од.

● БПЛА ОТР – 16 од.

● Літаки – 7 од.

● Крилаті ракети – 5 од.

● Гелікоптери – 4 од.

● Засоби ППО – 3 од.

● Реактивні системи залпового вогню – 1 од.

Далі – більше, слава ЗСУ!

Джерело: https://t.me/spravdi/17480

Новости портала «Весь Харьков»

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