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Втрати російських сил становлять як мінімум 74 700 осіб (ІНФОГРАФІКА)

Це інфографіка з марафону до 5 місяців російського вторгнення.

Насправді російські втрати більші, ніж подає Генштаб кожного ранку. Бо Генштаб публікує дані про втрати російської армії. І то лише про ті, які можна точно підтвердити.

А на боці росії воюють ще й найманці приватних військових компаній та громадяни України, яких росія примусово мобілізує на окупованих територіях та змушує воювати проти України.

Хоча треба розуміти, що кількість загиблих найманців та мобілізованих на окупованих територіях не дуже точна. Реально їх більше, але впевнено можна говорити про 74 700.

Втрати російських сил становлять як мінімум 74 700 осіб (ІНФОГРАФІКА)

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/985

Новости портала «Весь Харьков»

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