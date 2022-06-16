Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 57

Втрати в енергетичній галузі України через російське вторгнення

Втрати в енергетичній галузі України через російське вторгнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко озвучив втрати української енергетики від військової агресії Росії.

«Енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати нищівних збитків. Майже 650 тисяч споживачів не мають доступу до електроенергії, а понад 180 тисяч домогосподарств – без газопостачання. Майже 5% встановлених генеруючих потужностей зруйновано. Крім того, 35% генеруючих потужностей зараз знаходиться на окупованих територіях. російська агресія вивела з ладу понад 50% теплових потужностей, 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації. Видобуток газу впав приблизно на 12-15%», – зазначив міністр.

За його словами, зараз Україна отримує значну підтримку від світової спільноти, завдяки чому вдається відновлювати електропостачання в середньому 50 тисяч домогосподарств щодня.

«Загалом з початку війни було підключено понад 5,2 мільйона домогосподарств», – сказав Галущенко.

Він повідомив, що Україна внесла пропозицію на асоційоване членство в Міжнародному енергетичному агентстві. Це автономний міжнародний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Це агенство надає аналітику, дані, рекомендації щодо політики та дієві рішення, щоб допомогти країнам гарантувати безпечну та стійку енергетику.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06
Сегодня 09:49    41
318 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:25    56
Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 16 червня
Сегодня 09:20    91
Новости из США. Среда, 15 июня 2022
Сегодня 09:14    83
Триває запекла боротьба за Луганщину
Сегодня 09:02    80
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 червня 2022 року
Сегодня 09:00    106
З кінця лютого в Україну повернулися майже 2,5 мільйона людей - ООН
Сегодня 08:43    89
В аеропорту Лондона затримали підозрюваного у шпигунстві на росію
Сегодня 08:33    102
Священники в рф «благословляють» військову техніку, яка їде вбивати українських дітей. ВІДЕО
Сегодня 08:22    108
США закликають громадян не їздити в Україну після повідомлення про полонених американців
Сегодня 08:12    102
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 