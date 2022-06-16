Втрати в енергетичній галузі України через російське вторгнення
Міністр енергетики України Герман Галущенко озвучив втрати української енергетики від військової агресії Росії.
«Енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати нищівних збитків. Майже 650 тисяч споживачів не мають доступу до електроенергії, а понад 180 тисяч домогосподарств – без газопостачання. Майже 5% встановлених генеруючих потужностей зруйновано. Крім того, 35% генеруючих потужностей зараз знаходиться на окупованих територіях. російська агресія вивела з ладу понад 50% теплових потужностей, 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації. Видобуток газу впав приблизно на 12-15%», – зазначив міністр.
За його словами, зараз Україна отримує значну підтримку від світової спільноти, завдяки чому вдається відновлювати електропостачання в середньому 50 тисяч домогосподарств щодня.
«Загалом з початку війни було підключено понад 5,2 мільйона домогосподарств», – сказав Галущенко.
Він повідомив, що Україна внесла пропозицію на асоційоване членство в Міжнародному енергетичному агентстві. Це автономний міжнародний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Це агенство надає аналітику, дані, рекомендації щодо політики та дієві рішення, щоб допомогти країнам гарантувати безпечну та стійку енергетику.
Источник: radiosvoboda.org