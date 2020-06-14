Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 27

Втручання РФ у вибори: Мін’юст США опублікує розширену версію доповіді Мюллера

Втручання РФ у вибори: Мін’юст США опублікує розширену версію доповіді Мюллера

Міністерство юстиції США погодилося опублікувати розширену версію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у вибори президента США 2016 року.

Про це повідомляє The Leader.

"Міністерство юстиції заявило у п'ятницю, що погоджується оприлюднити розширену версію доповіді колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про частину звіту, пов'язану з Роджером Стоуном, соратником президента Дональда Трампа. Вона могла б надати більше інформації про спілкування Стоуна з Трампом та його діяльність під час президентської гонки 2016 року.

У Мін'юсті заявили, що вихід розширеної версії звіту очікується до наступної п'ятниці, 19 червня.

Як повідомлялося, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера встановило низку фактів, фізичних та юридичних осіб, причетних до втручання РФ у президентські вибори у США 2016 року. Зокрема, вказувалося на використання російськими спецслужбами хакерських зламувань, публікацію у WikiLeaks компрометувальної інформації на одного з кандидатів та вплив через соціальні мережі на електоральні групи у США.

Окружний суд Вашингтона засудив Роджера Стоуна до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за надання неправдивих свідчень у Конгресі США та за спроби вплинути на свідка. Це один із найсуворіших вироків для наближених до Трампа осіб, які фігурували в розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.

Президент США назвав це рішення "несправедливим".

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Конгресі США представили законопроєкт проти «кухаря Путіна»
Сегодня 07:59    76
Утверждение районов и ОТГ позволяет Центризбиркому назначить местные выборы на новой основе
Сегодня 06:43    84
НАЗК запрошує 25 керівників політичних партій для надання пояснень в межах адмінпровадження
13.06.2020 09:37    94
Штати в ОБСЄ: Якщо РФ везе "гуманітарку" на Донбас, то чому вночі та секретно?
13.06.2020 06:30    181
В США "Черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране
12.06.2020 11:49    193
Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму 250 млн. дол. США за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні»
12.06.2020 10:19    73
З початку року НАЗК направило до суду 110 адмінпротоколів стосовно порушень з боку політичних партій
12.06.2020 09:37    82
Конгресс США готов объявить Россию спонсором международного терроризма и отключить SWIFT
12.06.2020 07:34    236
Війна криголамів, або Як загострюється боротьба за панування в Арктиці
11.06.2020 11:51    180
Справа MH17: у слідства є прямі докази участі РФ у війні проти України
11.06.2020 07:36    139
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 