Ввчері через обстріли горіли квартири на Павлом Полі та Північній Салтівці. ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 30 березня 2022 року

За добу з 29 по 30 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 68 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж спричинених обстрілами 14 виїздів, 34 рази виїздили на гасіння пожеж в екосистемах, 7 раз для допомоги населенню та ліквідації наслідків ДТП, а також ліквідовано 13 займань у приватному секторі, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 14 виїздів на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у житлових масивах Київського, Шевченківського та Московського району міста Харкова.

Так, вчора вранці, ворог завдав значного обстрілу по одному з житлових масивів Київського району міста Харкова. В результаті цього, у різних місцях сталися масштабні пожежі. Горіли: квартири житлової багатоповерхівки, приватний сектор, складська будівля, господарча споруда, об’єкти торгівлі, станція технічного обслуговування та декілька автомобілів. О 15:30 усі ці пожежі повністю були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Близько 19:00 підрозділи ДСНС виїздили на гасіння пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами, у житловому масиві Шевченківського району міста Харкова. Горіли квартири в двох 5-поверхівках, а також житловий будинок та гараж у дачному кооперативі. З однієї з квартир було врятовано жінку похилого віку. О 21:30 усі ці пожежі повністю були ліквідовані.

І близько 22:30 знову обстріл Салтівки. В результаті чого горіло близько десятка квартир у житлових багатоповерхівках, а також гаражі та автомобілі в одному з гаражних кооперативів. Близько 01:00 30 березня усі ці пожежі були ліквідовані. Жертв та постраждалих в результаті пожеж немає. Інформація щодо загиблих та постраждалих в результаті обстрілів уточнюється.

Крім того, о 19:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території неподалік вул. Морозова м. Люботин. Горіли чагарники, суха трава та лісосмуга. Площа пожежі склала понад 10 га. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. О 20:45 пожежу було ліквідовано. Причина пожежі — необережне поводження з вогнем. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси та залишки ракет. Було здійснено 37 залучень та знешкоджено 28 вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо.

Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости