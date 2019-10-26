Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:30
Просмотров: 82

Выборы в ОРДЛО пока невозможны – глава ЦИК Украины

Выборы в ОРДЛО пока невозможны – глава ЦИК Украины

В Украине продолжается активное обсуждение имплементации так называемой «формулы Штайнмайера». Ключевой ее позицией является проведение на всей территории Донбасса, включая оккупированную его часть, выборов в соответствии с законодательством Украины. Впрочем, в реальности до этого еще очень далеко, и сами выборы выглядят пока малореальными.

Об этом в интервью изданию Фокус заявил глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, по словам которого, провести выборы на оккупированном Донбассе сейчас невозможно.

«Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести», — заявил глава ЦИК Украины.

Диденко добавил, что необходимо законодательно урегулировать этот вопрос, так как сейчас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях. «…В котором четко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной Рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно», — подчеркнул Диденко.

Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что в Европарламенте жестко раскритиковали «формулу Штайнмайера».

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бывший боевик "лнр" рассказал в СБУ о преступлениях террористов
24.10.2019 09:59    183
На Донбас прибувають російські спецпризначенці та «казаки», — розвідка
24.10.2019 09:36    160
ОБСЕ обнаружила десятки «Градов» из РФ по линии отвода войск
24.10.2019 01:00    347
В ОРДЛО боевики давят на местное население: говорят, что Украина выходит из "нормандского формата"
23.10.2019 10:22    155
У Донецьку затримують пенсії від окупаційної адміністрації – джерела
23.10.2019 09:25    121
Боевики на Донбассе шантажируют своих командиров за уменьшение выплат - разведка
22.10.2019 09:03    128
Пушилин проворовался: проверяющие из Москвы выявили миллиардную недостачу
22.10.2019 06:39    258
После длительного перерыва боевики на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии
19.10.2019 10:39    211
Оголошено про підозру організатору поставок товарів військового призначення з так званої «лнр» до країни-агресора
19.10.2019 08:18    150
Оккупанты на Донбассе усиливают подготовку разведывательных подразделений - ГУР
18.10.2019 10:29    161
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 