Выборы в ОРДЛО пока невозможны – глава ЦИК Украины

В Украине продолжается активное обсуждение имплементации так называемой «формулы Штайнмайера». Ключевой ее позицией является проведение на всей территории Донбасса, включая оккупированную его часть, выборов в соответствии с законодательством Украины. Впрочем, в реальности до этого еще очень далеко, и сами выборы выглядят пока малореальными.

Об этом в интервью изданию Фокус заявил глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, по словам которого, провести выборы на оккупированном Донбассе сейчас невозможно.

«Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести», — заявил глава ЦИК Украины.

Диденко добавил, что необходимо законодательно урегулировать этот вопрос, так как сейчас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях. «…В котором четко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной Рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно», — подчеркнул Диденко.

Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что в Европарламенте жестко раскритиковали «формулу Штайнмайера».

Источник: sprotyv.info

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