Выживший матрос потопленного крейсера «Москва» подтвердил большие потери

Журналисты нашли еще одного матроса с крейсера «Москва» и поговорили с его близким родственником, который утвердительно ответил на вопрос о том, много ли военнослужащих погибло на сгоревшем и затонувшем флагманском корабле Черноморского флота – хотя и не привел подробностей, пишет «Радио Свобода».

Министерство обороны официально признает гибель лишь одного военнослужащего на крейсере «Москва», мичмана Ивана Вахрушева, которого еще до сообщения военного ведомства идентифицировали журналисты украинского расследовательского проекта «Схемы».

По официальной версии, военный корабль загорелся из-за «детонации боеприпаса» и затонул 14 апреля при буксировке в порт. 27 находившихся на его борту человек, как сообщало Минобороны, пропали без вести, остальные 396 были эвакуированы. Украинские военные утверждают, что поразили «Москву» противокорабельными ракетами «Нептун». россия этот факт не подтверждает.

Вечером 16 апреля Министерство обороны рф опубликовало видео, на котором, как утверждалось, была показана встреча главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова с экипажем «Москвы», состоявшаяся уже после пожара на корабле.

Журналисты выяснили, что запись смонтирована из нескольких снятых в разное время кусков, причем та часть видео, на которой показаны моряки с крейсера, записана еще до событий 13-14 апреля. На ней присутствует 21-летний срочник из Амурской области Сергей Грудинин, родителям которого один из командиров сказал, что тот погиб.

Журналистам удалось найти в соцсетях посты еще нескольких родителей моряков с «Москвы», которые не могут найти своих детей. Среди таких «пропавших» 20-летний Никита Сыромясов из Свердловской области, 19-летний матрос Андрей Цивов, Марк Тарасов из Санкт-Петербурга, Егор Шкребец, Игорь Кутняк и Леонид Савин, которых тоже разыскивают родные.

Радио Свобода внимательно посмотрело видео Минобороны и с помощью сервиса распознавания лиц FindClone нашло аккаунт еще одного из присутствовавших на встрече с главкомом ВМФ моряков. Помогло то, что во время съемки он ненадолго повернулся к своему товарищу, чтобы что-то ему сказать – и таким образом камера запечатлела его лицо не в профиль, а в фас.

В социальной сети «ВКонтакте» молодой человек зарегистрирован как «Никита Лукьянов». Если верить информации в профиле – ему 21 год. В профиле «Никиты Лукьянова» есть несколько фотографий, сделанных на палубе «Москвы» и внутри корабля, в медицинской кладовой. 24 декабря «Лукьянов» опубликовал видео выступления на крейсере певца Дениса Майданова, которое состоялось в день Черноморского флота 13 мая 2021 года, когда крейсер находился в Севастополе.

Мы написали нескольким друзьям Лукьянова. Один из них рассказал, что на самом деле настоящая фамилия «Никиты Лукьянова» – «Бирюков», а в социальной сети он поменял ее, чтобы его в ней «не нашел никто из командиров».

В друзьях у «Никиты Лукьянова» действительно нашлось 5 человек с фамилией «Бирюков», все – из города Выкса Нижегородской области. Мы написали им, и несколько человек подтвердили, что Никита Бирюков сейчас проходит службу в армии. Еще один родственник Никиты Бирюкова (предположительно брат) рассказал Радио Свобода, что служит с ним в одной войсковой части, но не моряком на «Москве», а морпехом. Он же утвердительно ответил на вопрос о том, много ли военнослужащих погибли на крейсере при пожаре, добавив, что точного количества погибших не знает.

Как можно увидеть на скриншоте выше, к тому моменту с корреспондентом Радио Свобода связался и сам Никита Бирюков. Сделал он это с другого своего аккаунта, который ведет под своим настоящим именем, но с той же датой рождения, что и у «Никиты Лукьянова». На вопрос о том, почему он не написал со своего старого аккаунта с измененной фамилией, военнослужащий ответил, что потерял телефон с сим-картой и не может восстановить доступ к нему.

Он также подтвердил, что присутствовал на встрече, показанной на видео Минобороны, но отказался сообщить, когда она на самом деле состоялась. На другие вопросы о случившемся на «Москве» Никита Бирюков отвечать отказался, написав, что «не уполномочен делиться такой информацией». После этого он ограничил доступ к своей странице и лишил нас возможности отправлять ему новые сообщения.

Источник: sprotyv.info

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