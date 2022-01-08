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Выпрыгнул с 8-го этажа: в Харькове погиб 35-летний мужчина

Выпрыгнул с 8-го этажа: в Харькове погиб 35-летний мужчина

Полиция устанавливает обстоятельства смерти, предварительная версия — суицид.

О происшествии на Салтовском Шоссе утром 7 января сообщил местный telegram-канал.

Информацию подтвердили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области. В полиции уточнили, что погибшему — 35 лет. По предварительной информации, он выпрыгнул из квартиры, расположенной на 8-м этаже.

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений. Сейчас устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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