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Выпрыгнул с 8-го этажа: в Харькове погиб 35-летний мужчина
Полиция устанавливает обстоятельства смерти, предварительная версия — суицид.
О происшествии на Салтовском Шоссе утром 7 января сообщил местный telegram-канал.
Информацию подтвердили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области. В полиции уточнили, что погибшему — 35 лет. По предварительной информации, он выпрыгнул из квартиры, расположенной на 8-м этаже.
Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений. Сейчас устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
Источник: objectiv.tv
Автор: Алексей Наумов
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