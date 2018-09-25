Выселили с детьми на улицу: харьковчанка пытается отстоять права на квартиру покойной матери

На улице с сестрой и маленькими детьми, без вещей, рассказывает харьковчанка Оксана Чуб, она оказалась после визита незваных гостей в ее квартиру. Четверо мужчин, говорит женщина, представились энергетиками, а после того, как Оксана открыла дверь, буквально вытолкали ее из квартиры вместе с малышами.

Оксана Чуб, пострадавшая

В 10 утра, звонок в дверь, «Харьковоблэнерго». Я открываю - четыре здоровых амбала хватают меня за руки, выталкивают, также мою сестру, отдали ребенка, не дали собрать ни вещи …ничего. Прошерстили документы, полностью вывернуты вещи из шкафов, ну, полностью всё. Вывезли сами коляску, врезали новый замок и поставили на сигнализацию

Свои действия мужчины не объясняли, подчеркивает Оксана. Напуганная женщина вызвала полицию, но незваные гости показали правоохранителям документы, в которых указано, что квартира теперь принадлежит новым владельцам. Забрать часть вещей, среди них - детская одежда и обувь, рассказывают соседи, мужчины разрешили только после многочисленных уговоров.

Мария Зайчук, соседка

Сегодня утром пришли рейдеры, вытащили их прямо с коляской, орут, дети плачут. Они их вытащили сюда - под подъезд, бросили и всё, и пожалуйста. Позакрывали квартиру…поставили сигнализацию, и детям некуда идти ночевать со своими малышами.

Квартиру харьковчанка Оксана Чуб надеялась получить в наследство после смерти матери. Но впоследствии узнала, рассказывает она, что мать взяла под квартиру кредит. Правда, говорит Оксана, о долге мать ей не рассказывала.

Уже потом женщина узнала от адвокатов, которые детально изучили документы, что квартира продана без ее ведома еще до момента вступления в наследство.

Такие ситуации, говорят юристы, в Украине достаточно распространены, поэтому советуют тщательно проверять наличие всех документов на жилье, чтобы знать свои права во избежание подобных проблем. А лучше обратиться за юридической помощью к специалисту.

Александр Невольниченко, председатель адвокатской организации "Бастион"

Для того, чтобы иметь какие-то гарантии того, что действительно имущество никем не перерегистрировано, не имеется никаких обременений, я рекомендую к тому, как вступать в наследство ... периодически даже, проверять в реестрах. Есть кабинет электронных серверов, есть доступ к государственным реестрам, в том числе и к реестру прав на недвижимость. Он позволяет увидеть, есть ли какие-то обременения на недвижимость, кто владелец на данный момент. Позволяет исключить как раз вот эти спорные моменты.

Между тем Оксана Чуб пытается все же отстоять свои права на квартиру, где они жили всей большой семьей, и обратилась к адвокатам, чтобы те помогли в решении спорной ситуации.

Агентство Телевидения Новости