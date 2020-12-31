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Вышел с работы и пропал. В Золочеве разыскивают мужчину
В Золочеве разыскивают 28-летнего Евгения Ярового, который 29 декабря вышел с работы в районе ветеринарной клиники и пропал. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Мужчина был одет в синюю куртку, обут в черные кроссовки-ботинки. При себе у него был только телефон. Особая примета – шрам на плече.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по тел. 102 или 068-777-0-112.
Источник: sq.com.ua
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