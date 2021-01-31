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Вышла из дома без верхней одежды и в тапочках: пропала женщина с проблемами с памятью

Вышла из дома без верхней одежды и в тапочках: пропала женщина с проблемами с памятью

Полицейские Харьковской области помогли родственникам разыскать пожилую женщину - как оказалось, жительница Балаклейского района вышла из дома на улицу и заблудилась.

28 января около 17:00 в отдел полиции №1 Изюмского районного управления с сообщением об исчезновении 81-летней матери обратилась жительница поселка Андреевка. По словам женщины, бабушка вышла из дома без верхней одежды и в тапочках. Также женщина добавила, что у ее матери есть определенные расстройства со здоровьем и проблемы с памятью. Родные сначала самостоятельно пытались найти бабушку, но после тщетных поисков обратились за помощью в полицию.

В поселок выехала следственно-оперативная группа. Информация о розыске пенсионерки и ее приметы были переданы другим нарядам полиции и общественности. Через несколько часов старушку нашли на территории поселка Андреевка. Как выяснилось, женщина потеряла ориентир и бродила по улицам села. С бабушкой все в порядке.

Семья поблагодарила полицейских за отзывчивость и помощь в беде.

Напомним, в Харькове и в Балаклейском районе продолжаются поиски других пропавших. Так. в Харькове разыскивают 85-летнего Ивана Михайловича Танцура. Мужчина пропал 25 января районе 602-го микрорайона на проспекте Юбилейном на Салтовке. Мужчина был одет в синюю камуфляжную куртку и синие штаны, обут в черные ботинки. Рост пенсионера – около 170 см. Особая примета – небольшая борода. Иван Танцур нуждается в медицинской помощи.

А в с. Борщовка Балаклейского района ищут без вести пропавшего 12 января Андрея Мозгового. Напомним, 37-летний Андрей Мозговой вышел из дома, сказав, что пойдет в парикмахерскую - и пропал. По словам очевидцев, в последний раз мужчину видели именно в Борщевке. 23 января полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "Милена" организовали в селе и окрестностях поиски на местности, но, к сожалению, пока они не дали результатов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефону (068) 11-00-911 или 102.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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