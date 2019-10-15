Высокодуховные менталитет: РПЦ обрушилась с угрозами на Элладскую церковь за признание ПЦУ

После признания ПЦУ Греческой церковью из России донеслись угрозы.

Как известно, намедни, на внеочередном заседании Священного Синода иерархов Греческой Церкви, большинство иерархов поддержали предложение Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима признать Православную Церковь Украины. Таким образом, автокефалию ПЦУ признала ещё одна страна – Греция.

Как известно, этому признанию всячески препятствовали представители РПЦ. На протяжении последнего года российские гонцы в рясах регулярно посещали Грецию, проводили консультации и даже пытались подкупать мнение священнослужителей.

Накануне же внеочередного заседания Священного Синода иерархов Греческой Церкви представители РПЦ даже проводили антиукраинскую агитацию. Они распространяли среди священнослужителей, епископов и просто на улицах Афин пропагандистскую брошюру “Обратная сторона Томоса” в которой рассказывается как “боевики” ПЦУ в Украине проводят силовые захваты церквей, а Томос стал причиной “гражданской войны”.

Тем не менее, все подлые манипуляции гундяевских миньонов не принесли должного результата и, не удивительно, что это буквально взорвало РПЦ. Взорвало настолько, что Данилов монастырь даже разразился угрозами в адрес Элладской церкви.

Так, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов заявил, что Элладская православная церковь столкнется с "последствиями" своего решения о признании Православной церкви Украины, и более того, "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

Между тем, процесс дальнейшего признания ПЦУ остальными церквями движется и одними лишь Константинопольской, Александрийской и Элладской этот процесс не ограничится. В свою очередь, РПЦ не оставит попыток не только по дискредитации ПЦУ, но и оказанию давления на остальные церкви, в лучших традициях “православных добродетелей”. По крайней мере, именно тех “добродетелей”, что соответствуют уставу ФСБ, но не догматам Библии.

В какой-то мере это ярко демонстрирует то, с насколько ментально ничтожным врагом мы имеем дело, а с другой, следует понимать, что фактор подобной остервенелости РПЦ и вправду может оказать психологическое воздействие на последующие решения представителей тех или иных церквей. Ведь шантаж и угрозы это излюбленный и наиболее действенный, проверенный временем, метод филиала ФСБ.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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