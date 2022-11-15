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Выступит ли Китай после саммита на Бали против резолюции ООН по ядерным вопросам?

Выступит ли Китай после саммита на Бали против резолюции ООН по ядерным вопросам?

В проекте резолюции наблюдательного органа ООН по ядерным вопросам, с которым ознакомилось агентство Reuters, содержится призыв к России прекратить все действия против ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС.

Проект того, что станет третьей резолюцией Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящего из 35 стран, гласит:

«[Правление] призывает Российскую Федерацию отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на Запорожскую атомную электростанцию, немедленно вывести свой военный и другой персонал со станции и прекратить все действия против станции и на ней, а также любых других ядерных объектов в Украине».

Формулировка проекта аналогична формулировкам двух предыдущих резолюций, принятых в марте и сентябре. Обе резолюции были приняты подавляющим большинством голосов, против них выступили только Россия и Китай. Выступит ли против неё Китай после саммита на Бали?

#ЗАЭС #МАГАТЭ

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6144

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