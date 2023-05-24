Выводы по Белгороду

В аспекте освобождения Белгорода от фашистско-нацистских кремлёвских сил важна не результативность (количество освобождённых населенных пунктов), а некая косвенная парадигма, выводы о которой уже были сделаны главными разведками мира.

Основные тезисы, которые легли на политическую и внешнюю ось противодействия агрессивному влиянию России, следующие:

1) Граница РФ слабо защищена, и в случае высокой численности входящих на территорию РФ войск глубокий прорыв будет обеспечен.

2) Некоторые части границы сильно укреплены, в то время как другие практически лишены средств реагирования на внешнее воздействие.

3) Спецслужбы РФ реагируют на факт проникновения медленно и неэффективно. В случае высокой численности армии вторжения территория Белгорода за время реагирования была бы полностью переведена под контроль групп вторжения.

4) Кремль боится озвучивать информацию, которая "приближает" войну к россиянам.

5) Кремль готов даже говорить о демилитаризованной зоне на территории России, лишь бы не подвергать опасности миф о стабильности и "сильной руке".

6) Общий патриотический уровень в РФ достаточно слаб. Безусловно, некоторые ринутся в военкоматы за оружием, но численность готовых к отражению атаки в несколько раз ниже, чем таковая в Украине.

7) Россия не имеет механизмов взаимодействия социума и государства, поэтому любой "патриотический порыв" (вызванный тем же вторжением) обречён на провал, ввиду недействующих государственных механизмов.

8) Огромные группы войск направлены на войну с Украиной, поэтому сил для отражения внешнего проникновения у России недостаточно. Так, практически любой другой проникающий удар (например, со стороны Китая или стран НАТО) приведет к коллапсу государственности.

9) Реальная работа по отражению военного проникновения вероятно будет направлена на искусственную провокацию (создание) террористических актов, которые будут ликвидироваться самими организаторами. Похоже, что Кремль может применить "чеченскую технику", начав взрывать своих же граждан, а затем вылавливая "террористов", тем самым демонстрируя успехи в отражении внешнего воздействия.

10) Информационно, стратегически и технически Кремль не готов к вторжению более-менее солидными и организованными силами: не работает буквально ни один из механизмов реагирования на внешние так называемые "угрозы". Так что в случае неожиданного и комбинированного удара могут быть одномоментно уничтожены основные стратегические военные объекты РФ.

▶️ Мягкое проникновение в Белгород стало для Кремля самым жутким репутационные ударом с момента начала войны. Ни один военный провал на внешней линии фронта так сильно не бил по "картинке" способности РФ защищать свою территорию, как успешное проникновение достаточно мелкой группы лиц с несколькими единицами лёгкой военной техники в Белгород.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7871

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