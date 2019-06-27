Вуз, вокзал, аэропорт и отели: полиция ищет взрывчатку на восьми объектах

Сообщение о закладке взрывчатки в ХНУ имени Каразина, 5 гостиницах,а также аэропорту и железнодорожном вокзале поступили в полицию по электронной почте 27 июня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, по адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится осмотр помещений и прилегающей территории, а также эвакуируют людей.

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