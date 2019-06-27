Сегодня 15:40
Просмотров: 83
Вуз, вокзал, аэропорт и отели: полиция ищет взрывчатку на восьми объектах
Сообщение о закладке взрывчатки в ХНУ имени Каразина, 5 гостиницах,а также аэропорту и железнодорожном вокзале поступили в полицию по электронной почте 27 июня.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным правоохранителей, по адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Сейчас проводится осмотр помещений и прилегающей территории, а также эвакуируют людей.
Загрузка...