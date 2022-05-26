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Взгляд со стороны: Джо Инвуд, Би-би-си, Киев: "Количество всегда переходит в качество"

Взгляд со стороны: Джо Инвуд, Би-би-си, Киев: Количество всегда переходит в качество

Говорят, этими словами Сталин описывал советский подход к войне. Если бросить на врага достаточно людей, то со временем вы его подавите. Этот подход сработал в боях против нацистской Германии, а также в войне с Финляндией. В обеих войнах СССР потерял гораздо больше людей, но в конечном итоге одержал победу. Эти слова можно сказать и сегодня.

Армия путина начала демонстрировать определенные успехи - российские силы осуществляют прорывы на Донбассе. За последние дни они захватили несколько поселков и деревень, вынудив украинцев отойти на более удобные для обороны позиции. Россия достигает этого благодаря лишь численному превосходству - не только пехоты, но и артиллерии, танков и авиации.

Сегодня утром губернатор Луганской области рассказал, что российских войск, которым противостоят ВСУ, "очень много" - на одного украинского военнослужащего в регионе приходится семеро россиян.

Цели россии сейчас - это Северодонецк и Лисичанск. Там должно быть много украинских сил, укрепленных и готовых к длинной битве. Однако им грозит, что их отрежут, а потом подавят численным превосходством. Если это произойдет, Украина может потерять часть своих лучших войск.

Но для украинцев не все потеряно. Они располагают огромной международной военной поддержкой - и уже доставленной ВСУ, и находящейся в пути. Большинство этих вооружений намного более совершенны, чем те, что сейчас применяются на Донбассе.

Вопрос в том, успеют ли ВСУ правильно применить это технологическое превосходство до того, как российская армия их подавит.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14221

Новости портала «Весь Харьков»

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