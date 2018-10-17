Взорвали авто популярной телеведущей: есть погибшие и пострадавшие

В результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал

В Белграде взорвали автомобиль

16 октября в столице Сербии, Белграде взорвали автомобиль, который принадлежал актрисе и телеведущей Маріяне Мічич.

Об этом сообщило издание Novosti.rs.

"Согласно предварительной информации, в Белграде в районе Вождовац взорвался автомобиль марки Volkswagen Golf 4, под которым, как подозревают, было установлено взрывное устройство, которое, скорее всего, было активировано пультом дистанционного управления", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, транспортное средство принадлежит Маріяне Мічич, но им пользовался ее отец, который пострадал из-за взрыва.

"У него ранена рука и повреждены барабанные перепонки. Его жизни ничего не угрожает. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Отметим, что Марияна Мічич - сербская телеведущая и актриса, родилась 20 марта 1983 года. Она сыграла в сербской версии "Большого брата".

Опытные следователи Болгарии говорят, что никогда не сталкивались с подобной жестокостью. Такое преступление, по их словам, мог сделать полный психопат, или тот, кто готов на все ради своих личных интересов.

Источник: http://znaj.ua

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