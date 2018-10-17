Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 05:34
Просмотров: 396

Взорвали авто популярной телеведущей: есть погибшие и пострадавшие

В результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал

В Белграде взорвали автомобиль

В Белграде взорвали автомобиль

16 октября в столице Сербии, Белграде взорвали автомобиль, который принадлежал актрисе и телеведущей Маріяне Мічич.

Об этом сообщило издание Novosti.rs.

"Согласно предварительной информации, в Белграде в районе Вождовац взорвался автомобиль марки Volkswagen Golf 4, под которым, как подозревают, было установлено взрывное устройство, которое, скорее всего, было активировано пультом дистанционного управления", - сказано в сообщении.

 

Взорвали авто популярной телеведущей: есть погибшие и пострадавшие

 

По предварительной информации, транспортное средство принадлежит Маріяне Мічич, но им пользовался ее отец, который пострадал из-за взрыва.

"У него ранена рука и повреждены барабанные перепонки. Его жизни ничего не угрожает. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Отметим, что Марияна Мічич - сербская телеведущая и актриса, родилась 20 марта 1983 года. Она сыграла в сербской версии "Большого брата".

 

Взорвали авто популярной телеведущей: есть погибшие и пострадавшие

 

Опытные следователи Болгарии говорят, что никогда не сталкивались с подобной жестокостью. Такое преступление, по их словам, мог сделать полный психопат, или тот, кто готов на все ради своих личных интересов.

 

Взорвали авто популярной телеведущей: есть погибшие и пострадавшие

 

Источник: http://znaj.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: авто, взрыв, СМИ

Читайте ещё:

Audi планують змінити свій легендартний логотип
Сегодня 06:34    120
Начался мониторинг телеканалов на соблюдение языковых квот
14.10.2018 07:48    148
Ночью на парковке одновременно сгорели четыре машины
12.10.2018 16:52    179
В центре Харькова ночью сгорели пять машин
12.10.2018 12:57    294
Крупный автопожар в центре Харькова (фото, видео)
12.10.2018 11:06    555
Телевидение: назван спаситель телеканалов NewsOne и 112.Украина
12.10.2018 07:19    753
В Индустриальном районе на стоянке сгорел автомобиль (видео)
10.10.2018 15:48    236
В Британии появился автобус, который очищает воздух
09.10.2018 08:41    141
Будет ли бензин по 40 в Украине? Почему растет цена?
08.10.2018 16:49    441
В Украине патрульные автомобили полиции оснастят радарами скорости
08.10.2018 15:01    211
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 