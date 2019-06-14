​Взорван штаб в Сирии с российскими и асадовскими офицерами, счет может идти на десятки погибших - видео

На территории Сирии в провинции Латакия в районе населенного пункта Сальма прогремел взрыв в момент встречи лидеров НСО и командиров 99-го полка Сирийской арабской армии.

В Сети появилась видеозапись масштабного взрыва вблизи Сальмы в сирийской Латакии, в ходе которого пострадали российские военные и войска Башара Асада, передает "Диалог.UA".

Взорванный вчера в Латакии штаб использовался российскими военными на постоянной основе.

ВИДЕО /1139097445588250624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1139097445588250624&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fwar%2F181101_1560419756

"Боевикам удалось заложить взрывчатку под здание, где проходила встреча командиров 99-го артиллерийского полка Сирийской арабской армии и лидеров Национальных сил обороны", - пишет телеграмм-канал "Военный обозреватель".

Отмечается, что одним из лидеров НСО является некий Набиль аль-Абдулла, которого часто замечают рядом с российскими военными советниками.

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Сальма в провинции Латакия, где правительственным формированиям не удается взять под контроль высоты горного массива Джебель аль-Акрад.

Источник: dialog.ua

Новости портала «Весь Харьков»