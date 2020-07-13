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Взорван спортивный комплекс
Заложенная взрывчатка начала детонировать, и здание стало рушиться.
Управляемым взрывом взорван спортивный комплекс Palace of Auburn Hills в американском городе Оберн-Хиллс (штат Мичиган).
В этом спортивном комплексе, построенном в 1988 году, проводились соревнования по баскетболу, хоккею и другим видам спорта. В частности Palace of Auburn Hills служил домашней ареной для клуба НБА "Детройт Пистонс".
Теперь же, после взрыва, на данной территории будет создан многофункциональный офисный парк.
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