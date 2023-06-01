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Взорвана дорога на стыке границ Украины с Россией и Беларусью

Взорвана дорога на стыке границ Украины с Россией и Беларусью

Информацию подтвердил представитель Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. В комментарии "Украинской правде" он уточнил, что подрыв дороги Чернигов-Брянск произошел накануне, 30 мая, в обеденное время. По его данным, это сделали россияне.

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Оставим в покое символизм взрыва дороги на КПП "Три Сестры", в честь дружбы России, Беларуси и Украины, хотя видит бог он там размером с Бурдж Халифа.

От каких малых групп и диверсантов вы хотите так отгородиться, наркоманы вы на крокодиле? Взорвав дорогу на МАПП "Юрковичи", помешаете добровольцам беларусам или РДК фотографироваться за лентой с ПЗРК, ставить мины, наводить стволку?

Танков вы боитесь и тяжелой бронетехники.

Начинали, главное, так бодро. Помните? Если у вас пропадет связь то это система Ртуть. А если попадают все дроны, то это Борисоглебск. Так вы узнаете, что явилась российская армия.

А сейчас заперлись посреди леса, чтобы танками не расковыряли как давеча?

Сколько там было прилетов в Белгородской за вчера? 900? А что случилось? Может мы здесь в Украине можем как-то помочь?

Оно боится (С).

https://www.facebook.com

Автор: Кирилл Данильченко

Новости портала «Весь Харьков»

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