Взрыв банкомата на проспекте Льва Ландау. Подробности ночного ЧП

Взрыв на проспекте Льва Ландау прогремел около трех часов ночи.

Утром местные жители обсуждают незаурядное событие. Говорят, кто-то даже видел, как двое неизвестных после взрыва ковырялись в остатках банкомата, который находился в отделении «Ощадбанка», расположенного на первом этаже жилого дома.

Татьяна Александровна, местная жительница

Кто-то увидел двоих ребят, ну, молодых-не молодых, никто не знает. Они побежали туда - к церкви, в машину сели и уехали все

Евгений, житель дома

Услышал ночью громкий звук, как будто бы что-то или тяжелое упало. Дети проснулись, начали плакать. Начали выглядывать в окно, увидели, что из района Ощадбанка идёт дым, ну какое-то… как что-то горит. Вышел посмотреть - оказалось, что горит. Ну как бы, вызвал пожарную.

Возгорание произошло в результате взрыва. Густой дым охватил соседние квартиры, впрочем, пожар довольно быстро ликвидировали чрезвычайники.

Отделение банка прилично повреждено : везде разбитое стекло, фрагменты подвесного потолка и остатки самого банкомата, который взрывом уничтожило полностью.

В полиции говорят: обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливается сумма ущерба и обстоятельства происшествия.

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости