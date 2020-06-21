Взрыв газа в киевской девятиэтажке: на месте завалов найдено тело 1 погибшего, трое спасены

На месте взрыва в девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1\5 в Дарницком районе Киева спасатели обнаружили тело 1 погибшего.

Такие данные по состоянию на 11:00 обнародовала в Фейсбук пресс-служба ГСЧС Украины.

«Эвакуирован 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома», - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщалось, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Ранее в сообщении ГСЧС указывался адрес места взрыва - улица Григоренко, 41.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

От ГСЧС к спасательным работам привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники.

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