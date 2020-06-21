Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:14
Просмотров: 162

Взрыв газа в киевской девятиэтажке: на месте завалов найдено тело 1 погибшего, трое спасены

Взрыв газа в киевской девятиэтажке: на месте завалов найдено тело 1 погибшего, трое спасены

На месте взрыва в девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1\5 в Дарницком районе Киева спасатели обнаружили тело 1 погибшего.

Такие данные по состоянию на 11:00 обнародовала в Фейсбук пресс-служба ГСЧС Украины.

«Эвакуирован 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома», - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщалось, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Ранее в сообщении ГСЧС указывался адрес места взрыва - улица Григоренко, 41.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

От ГСЧС к спасательным работам привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: взрыв

Читайте ещё:

В Харьковской области взорвали банкомат
Сегодня 15:15    154
В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: повреждены несколько этажей
Сегодня 10:55    182
В Харькове взорвали очередной банкомат
05.06.2020 10:41    336
В Харькове взорвали банкомат на Киргизской (фото, видео)
14.05.2020 11:25    595
Взрывы боеприпасов в Балаклее: Чумак опровергает версию о намеренном минировании
27.04.2020 14:33    340
Взрывы на складах боеприпасов Балаклее: арсенал подорвали намеренно
27.04.2020 10:35    311
Подрыв банкомата на Салтовке: очевидцы сняли вероятных злоумышленников на видео
26.04.2020 12:21    584
На Салтовке ночью взорвали банкомат
26.04.2020 10:10    411
Перестрелка и взрыв возле Дома ребенка в Харькове: полное видео вооруженного конфликта
31.01.2020 10:43    874
По факту взрыва газа в Дергачах, где пострадали два человека, открыто уголовное дело
04.10.2019 15:17    440
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 