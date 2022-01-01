Происшествия
Перейти к списку новостей
01.01.2022 17:22
Просмотров: 294

Взрыв газового баллона в Богодухове: полиция открыла уголовное дело

Взрыв газового баллона в Богодухове: полиция открыла уголовное дело

Следователи открыли уголовное производство по факту взрыва газа в частном доме в Богодухове, в результате которого пострадали две женщины – мать и дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в полицию 31 декабря в 20:39 от диспетчера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, в частном домовладении произошел взрыв газового баллона. Взрывом была разрушена пристройка к дому.

В результате происшествия пострадали 70-летняя женщина и ее дочь 46 лет. Они доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 

Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 