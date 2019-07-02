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Взрыв на детской площадке: 6 детей в больнице

Взрыв на детской площадке: 6 детей в больнице

В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства взрыва неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети.

Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Двух детей уже прооперировали, еще двух оперируют. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Пригунов в Facebook.

«Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать», - написал он.

Ранее Пригунов сообщил, что одному ребенку достали осколок из брюшной полости.

Вместе с тем, заведующий приемного отделения Днепропетровской областной детской больницы Игорь Майденко сообщил, что в результате взрыва пострадали пять детей, у всех осколочные ранения.

В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства взрыва неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети.

 

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Источник: ru.slovoidilo.ua

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Темы: взрыв, дети

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