Взрыв на шахте в Китае: из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

В Китае в воскресенье на землю подняли еще четверых шахтеров, которые две недели провели под завалами после взрыва в строящейся шахте в провинции Шаньдун 10 января, передает South China Morning Post.

Ранее сообщалось, что сегодня спасти удалось семерых.

Всего в момент аварии в шахте находились 22 человека.

Еще 18 января, когда спасатели установили связь с горняками, те сообщили о 12 выживших, однако один человек позднее умер от ранений.

Судьба остальных людей остается неизвестной.

С момента обнаружения выживших в шахте их поддерживали едой и медикаментами.

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