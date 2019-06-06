Взрыв под Харьковом. Неизвестные похитили деньги из банкомата

Ночью сон Татьяны Степановны прервал громкий взрыв. Женщина говорит, подскочила с кровати и больше заснуть уже не смогла. А утром соседи рассказали ей, что неизвестные взорвали банкомат Сбербанка встроенный в стену местного Дома Культуры, похитили деньги и скрылись

Татьяна, пенсионерка:

Так я здесь далеко живу. Услышала, что бабахнуло и все, а что оно бабахнуло я не знаю - Ну, испугались сильно ? - Конечно,аж дом задрожал

Теперь пенсионерка переживает, что выплата пенсии может задержаться. Дом Культуры сегодня не работает. Сотрудники убирают последствия взрыва и жалуются, что действия воров нанесли им огромный ущерб.

Ирина Пономарева, директор ДК:

Приличный взрыв произошел, очень сильный взрыв. Волной отнесло стекла, зеркала перебились. Волной посносило даже вот эти стулья, кресла очень тяжелые, очень был мощный. Потому что все это поставить в нужное русло и вернуться на прежние позиции будет сложно, на самом деле

В фойе заведения работают и правоохранители - они изучают доказательства. На место происшествия копы прибыли еще ночью

Дмитрий Колесник, начальник уголовного розыска Липецкого ОП:

Сума збитків встановлюється, на даний час проводяться слідчі дії

Также ночью здесь работали взрывотехники и кинологи. Именно тогда натренированная собака взяла след воров, однако он оборвался в ста метрах от места преступления. Скорее всего, предполагают правоохранители, именно здесь грабители сели в машину. Сейчас открыто уголовное производство по статье кража. Полицейские продолжают изучать доказательства и опрашивать свидетелей

Агентство Телевидения Новости