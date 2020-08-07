Взрыв в Бейруте: число жертв возросло до 149, арестованы 16 человек - СМИ

В рамках расследования взрыва в порту столицы Ливана задержали 16 человек.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана (NNA).

Исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Ливана Фади Акико заявил, что всего в рамках расследования допросили 18 человек. В частности, были допрошены должностные лица Совета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента.

По данным Associated Press, среди задержанных - генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. 7 августа следователи намерены допросить его

Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счетами Корайтема и главы таможенного управления.

Газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Ливана сообщает, что число жертв взрыва возросло до 149.

В реанимации умерли более 10 пострадавших в результате взрыва.

Министерство сообщает о 5000 пострадавших. Более 300 000 человек остались без крова.

По данным издания, в ряде регионов страны уже начались похороны погибших. Они проводятся как по христианским, так и по мусульманским обычаям.

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