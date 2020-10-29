Взрыв в Дергачевском районе: жители сел до сих пор без газа

В больнице скорой неотложной помощи Харькова умер один из пострадавших при взрыве. 61-летний мужчина получил ожоги 80% тела, врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. Поэтому число жертв взрыва увеличилось до трех. Взрыв на газораспределительной станции в селе Березовское под Харьковом произошел накануне около полудня во время ремонта газовой задвижки - двое погибли на месте, девять человек пострадали и были доставлены в больницы. Более двадцати сотрудников "Харьковгаза" пришли сегодня поддержать своих коллег в больницу скорой помощи, они стали донорами и будут сдавать кровь в течение нескольких дней

Владимир Мулярчук, сотрудник филиала "Харьковгаз":

Це перший такий випадок, який вообще стався в «Харківгазі», та ніколи не було таких випакдів, щоб ПРП отак от розносило. У нас питання стоїть - пострадали наші колеги і треба допомога, у нас це не обсуждается – треба, значить ми приїхали.

Детально, что произошло на месте трагедии пока не известно. Специальная комиссия от предприятия проводит свое внутреннее расследование. Полиция расследует взрыв, как нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях.

Ольга Клименко, пресс-секретарь «Харьковгаз»:

Это очень большая трагедия для нас, поэтому люди восприняли, они вчера уже готовы были, вчера готовы были помочь всем, чем от них зависит. Коллектив воспринял это, как собственную трагедию. - Скажите, в каком состоянии сейчас пострадавшие? - На сегодня у нас уже трое погибших, у четверых срочным порядком начинается операция.

Более 3500 абонентов до сих пор остаются без газа, технически все готово, говорят в газовой службе, но для того, чтобы восстановить подачу топлива, надо убедиться, что оборудование в домах нормально работает, и дома кто-то должен быть. Поэтому, вероятно, возобновление газоснабжения займет несколько дней.

Агентство Телевидения Новости